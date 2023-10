Inter-Roma, altro che vendetta: Lukaku non la prende mai

I tifosi dell’Inter hanno rispettato le aspettative: l’accoglienza per Lukaku è stata un tripudio di fischi. Un ritorno a San Siro ostile, che può aver condizionato l’attaccante della Roma, chiamato a rispondere sul campo e, al contrario, scomparso completamente dalla partita.

Un prestazione totalmente negativa, sottolineata impietosamente dai giornali, che lo hanno etichettato come il peggiore in campo dei giallorossi. Per La Gazzetta dello Sport, “sbaglia tutto” e raramente si era visto così giù in Italia.

Per il Corriere dello Sport, i fischi lo hanno chiaramente condizionato, sebbene nella sua prestazione negativa ci sia anche lo scarso supporto datogli dalla Roma. Durissimo Tuttosport, che in modo lapidario commenta: “Eccezion fatta per un assist di sponda a El Shaarawy, non becca palla”.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi:

La Gazzetta dello Sport 4.5 – “Sarà stato l’effetto dei fischi, o forse la giornata storta, ma un Lukaku così giù in Italia s’era visto raramente. Sbaglia tutto”.

Corriere dello Sport 5 – “Subissato dai fischi in quello che era stato il suo stadio. Rimane inevitabilmente condizionato, anche perché non è che la Roma lo aiuti granché”.

Tuttosport 4.5 – “Eccezion fatta per un assist di sponda a El Shaarawy, non becca palla”.