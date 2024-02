Dopo una serie di impegni molto complicati, l’Inter si prepara ad affrontare l’ultima della classe, fresca di cambio d’allenatore. A San Siro, i nerazzurri affrontano la Salernitana nella 25a giornata del campionato di Serie A, a pochi giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Inzaghi sceglie la via del turnover e si prepara a 5 cambi rispetto alla gara contro la Roma. In difesa spazio a De Vrij, vista l’assenza per infortunio di Acerbi, mentre a centrocampo cambiano gli esterni, con Dumfries e Carlos Augusto in difesa.

In mediana, inoltre, dovrebbe partire dal primo minuto Klaassen, al posto molto probabilmente di Mkhitaryan. Turnover sicuro anche in attacco, dove Arnautovic prenderà il posto di uno tra Thuram e Lautaro Martinez.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Salernitana: