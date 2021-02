UFFICIALE – San Siro chiuso, Inter senza tifosi da un anno: “Persi 60 milioni di euro”

Il coronavirus ha inevitabilmente fatto registrare tanti segni meno nei bilanci di tutte le società sportive. A pesare soprattutto è la chiusura degli stadi.

Nella relazione al 31 dicembre di Inter Media Communication, viene spiegato in dettaglio quanto il club nerazzurro ha perso a causa della chiusura di San Siro. Ecco il comunicato: “Dopo la crescita costante degli spettatori durante le gare dell’Inter negli anni passati, tutte le gare dallo scorso 20 febbraio sono state disputate a porte chiuse. Nella stagione sportiva 2020-21 non abbiamo messo in vendita nessun abbonamento o biglietto per le partite. La perdita stimata per tutto l’anno 2021 si attesta intorno ai 60 milioni di euro”.

