Inter-Sassuolo, Chivu: “Si può fare meglio. Primo portiere? ECCO la mia prima scelta”

Al termine di Inter-Sassuolo, gara valida per la 4a giornata del campionato di Serie A 2025/2026, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra.

Inter-Sassuolo, le parole di Cristian Chivu

PRESTAZIONE – “La nota positiva della serata è la vittoria, perché ne avevamo bisogno ed eravamo un po’ in debito sotto questo aspetto. Abbiamo giocato anche bene e potevamo chiuderla prima. Poi è normale che dopo il gol loro si soffre un po’ perché subentrano altre cose. Però ci abbiamo creduto, abbiamo fatto il nostro gioco e ce l’abbiamo fatta. Era importante vincere”.

CORO – “Se ho sentito il coro per me? Prossima domanda. Mi fa piacere quando si incoraggia la squadra, si dà energia perché questi ragazzi ne hanno bisogno”.

GIOCO – “Questa è la mia Inter? Per me può fare meglio. Può velocizzare un po’ di più, può girare meglio la palla e attaccare la profondità meglio. Attaccare un blocco basso non è mai semplice, però abbiamo avuto carattere, voglia e determinazione. Ci sono anche state buone giocate tecniche, poi le parate non ci hanno permesso di chiuderla prima. Poi dopo il gol subito si soffre e sono anche contento che hanno sofferto fino in fondo”.

ESPOSITO – “Pio Esposito le risposte le ha date in campo, sia ad Amsterdam che oggi. Si è ambientato bene, nonostante la giovane età. Regge la pressione, il contatto fisico, il duello. Sono contento della prestazione e di quello che sta facendo per la squadra”.

ATTACCO – “Esposito può giovare anche a Thuram e Lautaro? Sì, è stato un dibattito anche ad Amsterdam con Thuram, con lui che allungava la squadra ed Esposito che veniva incontro. Dicevo di farlo al contrario. Si completano. Sono caratteristiche importanti per noi. Anche Bonny sta facendo un gran lavoro e presto vedremo anche lui titolare, perché sa fare un po’ tutto. Sono contento di avere questi 4 attaccanti”.

JOSEP MARTINEZ – “L’ho già detto ad Amsterdam, ho portieri validi che si aiutano e si completano. Sono contento, perché l’obiettivo è dargli minuti e vedere come si integra, perché non vorrei succedesse qualcosa e non abbiamo soluzioni. Sommer rimane la prima scelta, ma Martinez avrà le sue possibilità. Sono contento che fa minutaggio, perché sono cose importanti e non bisogna aspettare la Coppa Italia”.