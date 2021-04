Inter-Sassuolo, Conte (Inter Tv): “Traguardo vicino, ma guai a mollare. Da ora le vittorie valgono 6 punti”

L'Inter batte anche il Sassuolo e si porta a +11 dal secondo posto in classifica

"Dopo il 2-1 rifilato al Sassuolo nel recupero della 28esima giornata di Serie A, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la partita e la decima vittoria consecutiva conquistata in campionato.

Ecco le sue parole: "E' una vittoria importante. Da qui alla fine mancano 9 partite, ogni vittoria sono sei punti da ora in poi. Sarà importante continuare su questa strada. Abbiamo un buon margine sul secondo e terzo posto, l'esperienza però mi insegna che bisogna stare sul pezzo e non mollare niente. Ci aspettano partite difficili, i ragazzi per la prima volta vedono un traguardo così straordinario vicino. Complimenti a tutti loro, stanno dimostrando grande voglia e determinazione. Stanno partecipando tutti, ora testa al Cagliari".