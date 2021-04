Inter-Sassuolo, Darmian (Inter Tv): “Sono sempre a disposizione. Saranno 9 gare fondamentali”

Le parole del difensore dell'Inter, Matteo Darmian, dopo la vittoria contro il Sassuolo con le reti di Lukaku e Lautaro

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha parlato a Inter Tv al termine del match contro il Sassuolo: "E' un ruolo che ho già ricoperto in passato quando il mister allenava la Nazionale. Cerco di mettermi sempre a disposizione e di dare il massimo. Abbiamo sofferto, ma vincere è stato importante. Ci siamo difesi bene, loro non hanno creato molte occasioni da gol. Portano tanti giocatori in fase offensiva e sapevamo che c'erano gli spazi da attaccare. Siamo stati bravi a riprenderci e raddoppiare".