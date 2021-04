Le PAGELLE di Inter-Sassuolo: la Lu-La brilla, de Vrij rischia. Rispondono bene Darmian e Young

CONTE 6.5 - La sua Inter dà l'impressione di poter andare in ogni partita col pilota automatico, anche se lui a bordocampo non smette un attimo di dare le indicazioni alla squadra. Rispetto a Bologna stasera la squadra fa pure un passo in avanti sotto il profilo del gioco, nonostante dall'altra parte la formazione di De Zerbi abbia cercato in ogni modo di poter pungere la difesa interista senza successo. Vittoria preziosa che lancia l'Inter a +11 sul Milan al secondo posto, rimane a -12 la Juventus reduce dal successo sul Napoli.