L’Inter espugna Bologna, è fuga Scudetto: la classifica aggiornata ed il prossimo turno

Massimo risultato, minimo sforzo: l’Inter batte per 1-0 il Bologna con la rete di Romelu Lukaku. I nerazzurri non giocano una partita brillantissima, soprattutto a causa di una non perfetta condizione fisica: tanti giocatori sono rientrati solo due giorni fa dagli impegni delle nazionali ed era prevedibile. I tre punti però arrivano e alla luce dei risultati di oggi sono fondamentali: la squadra di Antonio Conte si porta a +8 dal Milan con una partita in meno ed il vantaggio negli scontri diretti. Ecco la classifica giornata ed il prossimo turno.