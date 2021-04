Segui Inter-Sassuolo con noi: siamo in diretta per cronaca e live reaction

L’Inter è chiamata allo sprint decisivo nella lotta scudetto: questo pomeriggio i nerazzurri saranno di scena contro il Sassuolo, nel recupero della sfida rinviata prima della sosta a causa del focolaio scoppiato ad Appiano Gentile. Gli...

Passione Inter come sempre sarà in diretta nel pre-partita per leggere insieme le formazioni ufficiali e poi commentare la sfida ed analizzarla dopo il fischio finale.