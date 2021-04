I Top&Flop di Inter-Sassuolo: troppa Lu-La per gli avversari. Bene Young, meno de Vrij

La solita Inter cinica e spietata non ha lasciato scampo anche ad un Sassuolo che ha cercato in tutti i modi di uscire dal campo con un punto. La formazione nerazzurra, nel recupero di ieri pomeriggio della 28esima giornata di Serie A, ha messo a segno la decima vittoria consecutiva in campionato, allungando il vantaggio sul Milan fermo al secondo posto a +11 punti. L'obiettivo scudetto a questo punto si avvicina sempre di più per i nerazzurri che domenica alle 12.30 saranno chiamati a scendere in campo nuovamente a San Siro contro il Cagliari. Ma prima vediamo Top&Flop del match di ieri: