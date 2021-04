VIDEO – Inter-Sassuolo 2-1, Lukaku e Lautaro straripanti: gli highlights del match

I gol e le azioni salienti della gara di recupero vinta dai nerazzurri a San Siro

Grazie alle reti di Romelu Lukaku prima e Lautaro Martinez poi, l'Inter è riuscita ad annientare anche il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Ennesima soddisfazione per Antonio Conte in questa stagione, che adesso vede sempre più vicino l'obiettivo scudetto al suo secondo anno sulla panchina nerazzurra. Dopo dieci anni dall'ultimo trofeo, il club interista potrà finalmente tornare ad un successo importante come la vittoria di un campionato.