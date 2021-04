Inter-Sassuolo, Conte in conferenza: “Traguardo più vicino? Bisogna rimanere concentrati. Contento di tutti”

Le parole dell'allenatore dell'Inter al termine del match vinto contro il Sassuolo in conferenza stampa

Al termine del match contro il Sassuolo, vinto per 2-1, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha commentato la prestazione della squadra in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Vicino il traguardo? La miglior risposta è stata quella dopo Bologna. Siamo tra le pretendenti allo scudetto e quelli che vedono l'obiettivo più vicino rispetto alle altre. L'esperienza mi ha insegnato che bisogna mantenere la concentrazione e il focus sull'obiettivo. Mancano 15-16 punti per la matematica e sono tanti. Dovremmo essere bravi, già dal Cagliari, sapendo che sarà una gara difficile e che i risultati per noi saranno importantissimi, in maniera superiore alle squadre che giocano senza obiettivi e hanno il pallone meno pesante".