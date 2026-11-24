Vigilia Inter-Stoccarda, Champions League, probabili formazioni, conferenza Chivu e Barella, news del momento e non solo.
Video 24 Novembre 2026 · 18:00
DIRETTA – Ultimissime INTER-STOCCARDA, formazione A SORPRESA e CONFERENZE – INTER NEWS
Entra e clicca sul link per interagire con noi!
Aggiungici alle fonti preferite Ricevi sempre le notizie di Passione Inter in cima al tuo feed Google.Aggiungi →
Entra nel Club di Passione Inter Contenuti esclusivi, community di tifosi, accesso anticipato alle analisiScopri i piani →