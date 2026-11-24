Inter news, ultimissime su Inter-Stoccarda: probabili formazioni, conferenza stampa Chivu e Barella, infortunio Calhanoglu e non solo.
Video 24 Novembre 2026 · 15:58
VIDEO – Come CAMBIA l’INTER dopo l’Annuncio di CHIVU sugli infortuni
L’analisi con le ultimissime news in vista di Inter-Stoccarda
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