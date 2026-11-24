Secondo Libero, il mercato estivo dell’Inter non ha centrato il bersaglio, almeno per quanto riguarda il reparto difensivo. Il quotidiano punta il dito su scelte che avrebbero sottovalutato le partenze di alcuni elementi chiave.

In primo piano c’è Akanji, indicato dal giornale come in netta difficoltà rispetto alla passata stagione, sia sul piano tecnico sia nel percorso verso la leadership che gli era stato affidato. Anche Pavard e Bastoni vengono citati come giocatori che scendono sotto l’intensità minima richiesta nei duelli in area.

Bisseck, dal canto suo, ha trovato spazio a Rotterdam ma è rimasto in panchina nelle gare con Como e Atalanta. E poi c’è il capitolo Stones: o meglio, come scrive Libero, «non c’è Stones». Nemmeno Carlos Augusto, con la sua velocità nei primi metri, le letture difensive e la capacità di andare a contrasto, riesce a compensare. «Uno su sei è troppo poco», conclude il quotidiano: la difesa non è autonoma e regge soltanto quando l’intera fase difensiva funziona in modo compatto.

Il nodo centrale, secondo Libero, risiede nell’assenza di difensori puri, in grado di marcare l’uomo con intensità e mestiere come facevano Acerbi e De Vrij. Le loro partenze, scrive il giornale, «forse sono state sottovalutate» e non sono state rimpiazzate da interpreti di profilo simile.