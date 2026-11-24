Era il 20 maggio 2018 e Vecino segnava di testa all’81° minuto sul campo della Lazio, regalando all’Inter il 3-2 e il quarto posto che mancava da sette anni. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’uruguayano ha ripercorso quella serata e le stagioni in nerazzurro in una lunga intervista.

«Sapevamo che sarebbe stata difficile, la Lazio stava molto bene e le sarebbe bastato un pareggio», ha raccontato il centrocampista. «Loro hanno giocato meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Siamo andati in svantaggio, poi abbiamo pareggiato ma loro sono tornati avanti. Poi è cambiato tutto con il rigore e l’espulsione di Lulic. Penso che da quel momento la partita si sia girata a nostro favore».

Quel gol ha assunto nel tempo un significato che va oltre i tre punti: «Tanti tifosi quando mi incontrano mi dicono che secondo loro da lì è iniziato il ritorno dell’Inter. Per loro è stato un po’ come rinascere». Vecino aggiunge: «Credo che possa essere stato davvero così». Fu decisivo anche nella prima gara di Champions League a San Siro, contro il Tottenham, completando la rimonta con un suo gol: «Era quell’atmosfera che San Siro riusciva a creare quando vedeva qualcosa nella squadra e iniziava a spingerla. Si generava qualcosa di speciale».

Tra i ricordi più cari, i derby contro il Milan: «Credo che le mie partite migliori con l’Inter siano state proprio contro il Milan. Ho ricordi bellissimi». In particolare il 4-2 in rimonta, con l’Inter sotto di due gol all’intervallo, e la stracittadina decisa dalla tripletta di Icardi: «Quello in cui Icardi ha segnato tre gol, con il rigore all’ultimo minuto. Sono state partite davvero emozionanti».

Sul trasferimento dalla Fiorentina, determinante fu la chiamata di Spalletti: «Eravamo in ritiro, ho parlato per la prima volta con il mister mentre loro si trovavano in Cina. Me lo ricordo bene, c’era una differenza di orario abbastanza importante». Del tecnico conserva grande stima: «Posso solo ringraziarlo, penso che mi abbia fatto crescere molto. È un allenatore duro, tosto, che si fa sentire quando hai un momento di difficoltà. Magari sul momento non riesci a capirlo completamente, ma poi ti rendi conto che è una persona che ti fa tirare fuori tutto quello che hai».

Parole di rispetto anche per Conte, guida dello scudetto 2021: «È sicuramente quello che ti chiede di più dal punto di vista fisico, non soltanto durante il ritiro. Con lui sai che lotterai per qualcosa di importante». Quel titolo arrivò in uno stadio vuoto per le restrizioni legate al Covid: «Ricordo che abbiamo festeggiato con la gente fuori, nel parcheggio di San Siro. Il nostro trionfo è stato diverso, ma resta sempre uno scudetto, il risultato di una stagione di lavoro. L’Inter veniva da un percorso di diversi anni senza vincere, quindi è stato un successo ancora più speciale».

Nel 2021, dopo cinque stagioni, l’addio al club senza rinnovo. Una separazione vissuta serenamente: «Penso che sia stata la conclusione naturale del rapporto. Avevo bisogno di giocare e trovare continuità, penso sia stata la scelta giusta per tutti».