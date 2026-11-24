Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez partirà ancora dalla panchina domani contro lo Stoccarda. La scelta rispecchia un piano preciso: reinserire il capitano per gradi, in accordo con lo staff medico e con il giocatore stesso, per evitare il rischio di ricaduta.

L’idea di Chivu, concordata con lo staff medico e con lo stesso giocatore, è di reinserire il capitano per gradi, nell’obiettivo di scongiurare una ricaduta, scrive la rosea. Il tandem composto da Pio Esposito e Thuram ha fornito garanzie convincenti anche nella sfida di Bergamo: salvo sorprese dell’ultimo momento, il duo dovrebbe essere riconfermato in Champions League sul terreno di San Siro.

Il programma prevede un progressivo aumento del minutaggio per l’attaccante argentino, con l’obiettivo di riportarlo tra i titolari sabato in campionato contro il Genoa.