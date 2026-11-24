Il rocambolesco 4-4 tra Atalanta e Inter ha suscitato l’analisi di Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport. Il giornalista mette sotto la lente non tanto le conseguenze in classifica, quanto i problemi difensivi emersi nella serata bergamasca.

«Avevano vinto tutte le grandi, quelle della zona-Champions, della zona-Coppe bis e perfino le più deludenti come Napoli e Juventus, peraltro segnando una valanga di gol, e tutti gli allenatori felici e contenti. L’Inter invece è saltata via dalla lista dei tre punti e alla fine in questa galleria di facce sorridenti è mancata proprio quella di Chivu, segnata dallo stress di una partita follemente bella soprattutto per l’Atalanta, che l’ha ripresa su rigore in pieno recupero».

«Quattro a quattro, l’Inter sempre in vantaggio di due gol e alla fine agguantata da una squadra che non ha pensato nemmeno per un istante di averla persa. Così le romane hanno allungato mentre Milan e Como si sono avvicinate, ma più dei riflessi sulla classifica a Chivu deve interessare un altro tipo di riflessi, quelli tardivi della sua difesa. Che ha preso 17 gol in 12 partite, un numero troppo pesante per chi punta allo scudetto».

Polverosi riconosce i meriti nerazzurri nella prima mezz’ora: «Era entrata col piede giusto in questa partita. Aggressiva nella metà campo della Dea, ha giocato, costruito occasioni e segnato due gol in trenta minuti». Poi, però, sono emersi i difetti: «Troppo bellini in area bergamasca», con flessioni mentali ripetute che hanno permesso a Elmas, De Ketelaere e Kessie di agguantare l’Inter, che era sempre in vantaggio di due gol.

Sul rendimento di Pio Esposito, il giornalista è netto: «Tocca una palla e la butta dentro. Con la tripletta di ieri, fra Inter e Nazionale è arrivato a otto reti in cinque partite». Intorno a lui, però, l’equilibrio della squadra è venuto meno: «Su e giù, bene davanti, malissimo dietro, senza equilibrio, senza sentirsi certa della sua forza, oscillava da una parte all’altra del campo, in totale confusione quando doveva difendere».

La chiusura è dedicata alle due panchine: «I cambi di Chivu non l’hanno aiutata, mentre quelli di Sarri hanno dato all’Atalanta la spinta decisiva per un’impresa. Il secondo tempo della Dea è stato da applausi, quello dell’Inter da incubo».