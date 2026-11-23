Mercoledì sera Inter e Stoccarda si affrontano in Champions League, e il sito ufficiale del club nerazzurro segnala una curiosità legata alla partita. Pavard torna a sfidare la squadra con cui ha trascorso tre stagioni, dal 2016 al 2019, collezionando 88 presenze e 2 reti.

Il francese non è però l’unico a condividere questo doppio legame. Sono altri quattro i calciatori che nel corso della storia hanno indossato la maglia di entrambe le società: Klinsmann, Müller, Sammer e Kuzmanović.

Cinque nomi in totale, quindi, a unire Inter e Stoccarda attraverso le rispettive carriere, in quello che si preannuncia come un incrocio ricco di riferimenti storici tra le due squadre.