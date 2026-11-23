Gli esami di Hakan Çalhanoğlu sono stati fissati per domani. Il turco si era fermato ieri a causa di un problema muscolare, che lo aveva obbligato ad abbandonare il terreno di gioco intorno al trentesimo minuto della partita contro l’Atalanta. A riferirlo è Sky Sport.

L’assenza di Çalhanoğlu si preannuncia piuttosto lunga, privando l’Inter di uno dei giocatori più importanti per un periodo che potrebbe essere significativo. Resta tuttavia una speranza: l’interruzione immediata dell’attività al momento del problema potrebbe aver limitato, almeno in parte, l’entità del danno muscolare.