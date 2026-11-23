Secondo quanto pubblicato dal sito ufficiale del club, l’Inter ha vissuto un fine settimana ricco di impegni per il proprio settore giovanile, con risultati che spaziano dall’U15 femminile all’U20. A fare da protagonista è stata la vittoria nel derby d’Italia della Primavera 1, che ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica.

Nell’Under 20, sabato 21 novembre, l’Inter ha superato la Juventus per 2-0 nella 11ª giornata di campionato. A segno Kukulis al 40′ e Grisoni al 90′. Sempre sabato, l’Under 19 femminile ha espugnato il campo del Como 1907 per 0-2: doppietta nerazzurra firmata da Saragoni al 43′ e Ciurleo al 49′.

Domenica 22 novembre, l’Under 18 ha pareggiato 0-0 in casa del Torino nella 12ª giornata. L’Under 17 ha invece centrato un netto 4-1 a Mantova: le reti nerazzurre portano la firma di Ferri al 9′, di un’autorete al 15′, di Penta al 20′ e di Serantoni al 72′.

Sul fronte Under 16 e Under 15, entrambe le formazioni hanno pareggiato contro l’Hellas Verona: 2-2 per la prima, con Giovannoni autore di una doppietta (15′ e 41′ su rigore); 1-1 per la seconda, con rete di Di Meco al 61′. Chiude il quadro l’Under 15 femminile, che ha battuto il Parma per 4-2 grazie alle reti di Molinari al 2′, Sasselli (4′ e 14′) e Giovannini al 12′.