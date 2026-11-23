Un pareggio che brucia e che alimenta le polemiche. Il 4-4 di Bergamo tra Atalanta e Inter ha lasciato strascichi critici, e tra le voci più severe spicca quella di Giancarlo Padovan, giornalista che sulle pagine del Messaggero Veneto non ha risparmiato né la squadra né il suo allenatore.

Secondo Padovan, la responsabilità principale del mancato successo ricade su Cristian Chivu: «Penalizzata da Chivu, che sbaglia quasi tutte le sostituzioni sia anticipando i tempi, sia scegliendo male — perché Jones per Barella? Perché Akanji per Dimarco, quando mancava più di mezz’ora alla fine? — l’Inter pareggia a Bergamo una partita vinta almeno tre volte». Il doppio vantaggio accumulato in più frangenti (2-0, 3-1, 4-2), invece di portare a una gestione accorta del risultato, ha lasciato spazio a una serie di sbandamenti difensivi che il giornalista considera inaccettabili per una squadra considerata tra le favorite per il titolo.

«Se è vero che l’Inter ha mostrato un’implacabilità offensiva quasi irridente», scrive Padovan, «è altrettanto vero che dietro è stata friabile e disattenta». La fase difensiva, a suo giudizio, rappresenta un problema serio per i nerazzurri, indipendentemente dai due punti persi. L’Atalanta non ha mai smesso di crederci, ma gli errori, sia individuali sia collettivi, della squadra avversaria sono stati «troppi e troppo gravi».

Il risultato finale mette in secondo piano anche la tripletta di Pio Esposito — la prima in Serie A per l’attaccante — e le prestazioni di rilievo di Barella e Thuram. Padovan riserva poi un ulteriore rilievo critico al tecnico: «Non si capisce perché abbia insistito tanto per prendere Stones, Jones e Spence se l’unico a giocare titolare, e solo qualche volta come ieri, è l’esterno». Su Jones il giudizio è netto: sarebbe stato meglio tenerlo in panchina.