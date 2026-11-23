Il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter lascia strascichi di discussione, soprattutto sulle lacune difensive che hanno permesso la rimonta bergamasca. Ai microfoni di Sky Sport, Di Canio ha analizzato nel dettaglio le responsabilità sui gol subiti e i profili dei singoli giocatori nerazzurri.

Sul gol di De Ketelaere, Di Canio ha puntato il dito su Pavard: «A questi livelli non ti puoi fare più piccolo sul fianco. Il francese si gira e la palla va verso la traversa. Manca l’immolarsi e l’essere difensore cane fino alla fine. Pavard si fa piccolo anziché farsi grande, se ti devi comportare così, togliti e non inganni il portiere».

La critica si è poi allargata a Spence: «È leggero nel modo di giocare, un po’ farfallone. Non puoi scoprire palla e dare col sinistro, ti devi fare fallo, non hai malizia. Non puoi uscire così anche quando la squadra è in difficoltà». Il discorso ha coinvolto anche Sucic: «Mi ha colpito di più quando trottarellava. Sono tipologie di giocatori tecnici, leggeri, non cattivi nella situazione. Non capiscono i momenti, non hanno nella testa l’assicurarsi la partita». Una mancanza che Di Canio ha definito una caratteristica ricorrente in diversi elementi della rosa.

Non sono mancati i giudizi positivi: su Barella e Mkhitaryan, Di Canio ha riconosciuto impegno e lucidità tattica, sottolineando come Mkhitaryan sia stato «il più centrato nel difendere e nel capire i momenti». Sui cambi di Chivu, ha invece osservato: «Forse serviva più attenzione, vedi che non riparti più, sai che non puoi pressare alto con gli attaccanti».

Ampio spazio all’elogio per Esposito. Di Canio si è soffermato prima sul passaggio di Thuram per Esposito: «Sembra banale e non lo è: si sbilancia quasi e deve allargare il compasso per metterla in mezzo ai difensori». Poi il giudizio sul ragazzo: «Fa quello che fa perché è serio, si dedica in maniera devota alla carriera. Migliora ogni singolo aspetto, studia Lautaro, fa cose che faceva anche Higuain. Sa fare gol in tutti i modi, è sempre centrato e concentrato. Fa cose bellissime sempre».