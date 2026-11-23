Un risultato che non ci si aspetta da una squadra del livello dell’Inter. Luca Marchegiani, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta, maturato dopo che i nerazzurri erano avanti 3-1.

«L’Atalanta ha cambiato marcia anche con i cambi ed è diventata una partita di peso, più difficile difendere», ha osservato l’ex portiere. «Ma anche nel primo tempo la squadra di Sarri a destra ha cercato di colpire e l’Inter ha fatto fatica. L’Inter dà sensazione di superiorità e facilità nell’arrivare a concludere, ma poi si sbaglia sull’ultimo tiro. C’è questo tiro io, tiri tu che stona ed è successo tante volte. Questo è il rammarico di oggi».

Sul tema della lotta fisica, Marchegiani ha ridimensionato le critiche: «I giocatori dell’Inter non mancano nella lotta. Nel primo tempo non c’era questa sensazione, perché l’Inter ha pressato e recuperato palla. Ci sono pure gli avversari e l’Atalanta ha fatto un gran finale di partita, nel buttarla in caciara: l’hanno fatto bene». Il verdetto finale resta comunque impietoso: «Il 4-4 è un risultato che da una squadra come l’Inter, che ritengo forte e che lo ha dimostrato per larghi tratti, non me l’aspetto».

Una nota positiva arriva dalla prestazione di Pio Esposito, autore di una tripletta. «Il terzo gol di Esposito è meraviglioso», ha detto Marchegiani. «Sono contento che, nonostante la giovane età, aggiunga qualcosa ad ogni partita su quello che pensiamo sappia fare. Vedo sempre cose in più nella personalità, nella capacità, nello smarcamento».