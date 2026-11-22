Il gol di Elmas dopo pochi minuti dal raddoppio di Esposito ha rimesso in partita l’Atalanta, trasformando quello che sembrava un match quasi chiuso in un finale di tensione per l’Inter. Il risultato di 2-1 ha cambiato l’umore in panchina, dove Chivu ha reagito visibilmente.

Dopo alcune giocate sbagliate dai suoi, il tecnico romeno si è girato verso la panchina e ha detto: «Non facciamoci del male da soli, ci stiamo facendo male da soli», come riferisce DAZN.

Poco dopo, su un’occasione sciupata da Pavard e Thuram nell’area avversaria, Chivu ha alzato nuovamente la voce: «Non giochiamo col fuoco», un richiamo diretto alla necessità di chiudere la partita il prima possibile.