Il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter a Bergamo ha lasciato più di un interrogativo sul rigore assegnato ai bergamaschi e trasformato da Kessie. A fare chiarezza ai microfoni di DAZN è stato Marelli.

«Per il rigore assegnato all’Atalanta, è stata punita la posizione delle braccia di Bastoni: tutte e due oltre l’altezza delle spalle. Lui di spalle e c’è il movimento, ma il tocco di braccio arriva con il braccio sopra quell’altezza appunto. E sopra le spalle è automatico il calcio di rigore».

La spiegazione richiama il criterio regolamentare che rende il contatto punibile: quando il braccio si trova al di sopra della linea delle spalle, la sanzione scatta in modo automatico. Nel caso del difensore nerazzurro, entrambe le braccia erano in quella posizione al momento del tocco, rendendo la decisione dell’arbitro coerente con la norma vigente.