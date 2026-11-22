Brutta notizia per l’Inter nel corso del match contro l’Atalanta: Çalhanoğlu ha lasciato il campo a causa di un problema muscolare, chiedendo il cambio poco prima del raddoppio siglato da Pio Esposito.
Secondo quanto riferito da DAZN, il centrocampista turco, mentre abbandonava il terreno di gioco, portava la mano al flessore della coscia destra, un gesto che ha subito fatto preoccupare per le sue condizioni fisiche.
Nelle prossime ore sono attesi gli esami strumentali, che serviranno a stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.