Dagli studi di DAZN, Valon Behrami ha preso in esame le decisioni tattiche di Chivu, partendo dai cambi di uomini nella difesa a tre.

«L’ambizione dell’Inter è quella di essere una squadra alta, capace di assorbire l’uno contro uno, e quindi ci vogliono giocatori veloci», ha spiegato. «Quello che magari ti danno in fase di corsa, non te lo danno in attenzione: contro il Milan c’è Bisseck pigro in marcatura, guarda Pulisic ma ci arriva in ritardo. È un po’ il compromesso che sta cercando Chivu, e lo dimostrano anche i minuti giocati: un po’ per il turnover, un po’ anche perché è un lavoro in corso, è un’evoluzione obbligatoria, perché altrimenti ad alti livelli fai fatica, in Europa la paghi questa situazione».

Behrami ha citato anche il match contro la Roma: «Si sono perse completamente tutte le marcature, il riferimento diventa solo la palla, si perdono gli uomini e si concede gol. Puoi provare questa evoluzione nel campionato italiano, ma poi in Europa devi alzare il livello».

Sul profilo di Stones, l’analisi è chiara: «Quella non è la sua principale caratteristica, è più uno che costruisce, ha giocato anche a centrocampo, ha un’ottima visione palla al piede. Sulle marcature, sull’essere cattivi dentro l’area, non è il prototipo adatto, ma lo puoi incastrare con altre caratteristiche, ed è quello che sta facendo Chivu: sta cercando di capire come trovare l’assetto perfetto».

Infine, Behrami ha escluso che Esposito possa scalare le gerarchie nel breve periodo: «No, in questo momento non ci sono margini per cambiare le gerarchie. Non perché Esposito è giovane e perché ha iniziato adesso a essere importante, parlo proprio in termini tecnici: vedo Thuram e Lautaro completamente superiori. Pio ti dà un’alternativa, ma gli mancano due step a livello tecnico per essere considerato un titolare». Secondo Behrami, l’Inter ha ampliato la qualità della panchina e Esposito rientra in questo gruppo: «Stanno crescendo, faranno 40-50 partite, ma le gerarchie le puoi cambiare negli anni, non bastano mesi. Siamo ancora troppo lontani dal livello di Lautaro e Thuram».