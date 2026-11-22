Quale sarebbe l’attaccante perfetto? Raimondo, centravanti del Frosinone, ha composto il calciatore ideale alla Gazzetta dello Sport, scegliendo le qualità migliori di diversi campioni.

Nella lista spicca anche un ex Inter, ma non si tratta di Ronaldo il Fenomeno. L’ex nerazzurro citato è Icardi, scelto per il fiuto del gol.

Ecco l’identikit completo tracciato da Raimondo: il piede destro è quello di Cristiano Ronaldo, il mancino appartiene a Messi, il gioco aereo è ancora di Cristiano Ronaldo, la velocità è di Mbappé, senso del gol di Icardi e intelligenza tattica di Lewandowski.