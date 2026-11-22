Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Agresti ha analizzato il momento dell’Inter alla vigilia della trasferta di Bergamo, inserendo il quadro nella corsa al vertice.

Secondo Agresti, Lazio e Roma fanno sul serio al punto che le concorrenti non possono permettersi di lasciarle andare. «A cominciare dall’Inter che resta la più forte e completa, la favorita insomma, ma ieri sera si è trovata terza in classifica, staccata di quattro punti dal vertice, e stasera va a Bergamo» ha scritto il giornalista.

Sul fronte attaccanti, Lautaro si riaffaccia in panchina con un rientro destinato a essere graduale, mentre Thuram e il «Pio nazionale» — così definito da Agresti — sono indicati come certezze per la serata.

L’ostacolo non è banale: per restare agganciati alla Lazio, i nerazzurri devono espugnare il campo dell’Atalanta, impresa mai scontata. Agresti tuttavia segnala che quella attuale non è la miglior versione della Dea, lasciando aperto uno spiraglio per i nerazzurri.