Un cuore diviso in due, in attesa del fischio d’inizio. Per Giuseppe Minaudo, ex centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Inter e poi protagonista all’Atalanta nei primi anni Novanta, la sfida alla New Balance Arena porta con sé un peso emotivo particolare. Ai microfoni di TuttoAtalanta, Minaudo ha raccontato il suo rapporto con entrambi i club.

«Mi auguro sempre una bella partita e che possibilmente non vinca nessuno — ha spiegato —. Se vince una squadra mi dispiace per l’altra. Sono interista da quando ero bambino, ma gli anni più belli della mia carriera li ho trascorsi a Bergamo, dove ho costruito anche una parte importante della mia vita. Sono due squadre che porto nel cuore. Naturalmente, se ci trovassimo in una situazione in cui l’Inter non fosse in lotta per lo scudetto e l’Atalanta avesse bisogno di punti per salvarsi, sarebbe normale per me tifare Atalanta».

Il legame con i colori nerazzurri di Milano affonda le radici nell’infanzia. «L’Inter ha rappresentato tutto per me — ha proseguito —. Sono sempre stato interista, fin da bambino, grazie anche a mio padre. Conservo una foto in cui a quattro anni avevo già la maglia dell’Inter e un pallone di cuoio. Era il 1971. Sono arrivato nel settore giovanile quando avevo dieci anni e sono rimasto fino ai ventuno. È stata una parte fondamentale della mia vita, una bellissima strada percorsa insieme. L’Inter l’ho dentro e continuerò sempre ad averla nel cuore».

Sfogliando i ricordi legati ai compagni di squadra, Minaudo ha citato i nomi di alcuni grandi calciatori incrociati nel corso della carriera. «All’Atalanta ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, penso ad Alemão, Strömberg, Caniggia e Montero. All’Inter, però, c’erano più giocatori che facevano parte delle rispettive Nazionali. Quando mi ritrovai ad allenarmi con Bergomi, Tardelli, Rummenigge e Zenga mi sembrava di sognare. Pensavo a quanto fosse incredibile essere lì, accanto a calciatori che fino a poco tempo prima guardavo come degli idoli. Vedere Zenga fare certe parate e allenarmi con Rummenigge era qualcosa di pazzesco per un ragazzo della mia età».