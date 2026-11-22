Sarà Atalanta–Inter questa sera il banco di prova per Chivu, che affronta Sarri sulla panchina bergamasca. I tre precedenti dello scorso anno, quando il tecnico toscano guidava la Lazio, sorridono all’allenatore nerazzurro: tra le partite di Serie A e la finale di Coppa Italia, l’Inter ha sempre avuto la meglio, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano sottolinea come il vantaggio di esperienza sia nettamente dalla parte di Sarri, che conta 21 anni e 281 partite di Serie A in più rispetto al più giovane collega. Tuttavia, i numeri dei confronti diretti raccontano un’altra storia. Sarri sta lavorando a un cambiamento profondo a Bergamo, a partire dal ritorno alla difesa a quattro, schema assente dalle lavagne di Zingonia dall’era pre-Gasperini. L’Atalanta ha già collezionato 5 sconfitte in campionato e una in Conference, un bottino considerato eccessivo rispetto alle aspettative.

Con la fine dell’emergenza infortuni, però, il potenziale della rosa torna disponibile. Come osserva la Gazzetta, un risultato positivo contro l’Inter potrebbe rappresentare una spinta significativa per la squadra. Dall’altra parte, Chivu ha mostrato segnali di crescita nelle ultime due uscite prima della sosta, in cui l’Inter ha dominato sia il Feyenoord che il Como, abbassando il baricentro difensivo.

Da segnalare anche il recupero di Lautaro, al rientro anche se non ancora al pieno della condizione. Fu proprio lui il protagonista nell’Arena un anno fa, e la sua presenza resta un elemento di peso in vista della sfida di stasera.