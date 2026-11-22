Ai microfoni di Inter TV, nel prepartita della sfida contro l’Atalanta, Mkhitaryan ha commentato le aspettative del match con parole di fiducia e concentrazione.
«Una partita dove arriviamo preparati nel modo migliore, abbiamo recuperato giocatori importanti. Lotteremo insieme per portare a casa i 3 punti» ha dichiarato il giocatore nerazzurro, sottolineando la coesione del gruppo in vista del confronto di questa sera.
Mkhitaryan ha poi evidenziato la necessità di tenuta mentale per tutta la durata della gara: «Dovremo essere molto attenti e concentrati per 90 minuti, giochiamo contro una squadra di qualità nonostante non stiano passando un buon momento».