Intervenuto davanti alle telecamere di DAZN nel pre-partita di Atalanta–Inter, Mkhitaryan ha risposto ad alcune domande sul momento della squadra e sulle prossime settimane di stagione.

Il centrocampista nerazzurro ha respinto l’idea di un passo indietro consapevole da parte del gruppo: «Magari ogni tanto bisogna fare un passettino indietro per andare avanti, ma non direi che stiamo facendo così. Stiamo dando il nostro massimo per giocare ogni partita al livello che sappiamo giocare e per vincere».

Guardando alle settimane che attendono la squadra, l’armeno ha sottolineato la complessità del percorso: «Sappiamo che abbiamo un calendario molto denso da qui alla fine, speriamo di farcela bene, abbiamo quasi tutti a disposizione per poterci aiutare». Un passaggio dedicato anche al contributo di chi non scenderà in campo dal primo minuto: «Chi sarà pronto deve fare tutto per far vincere la squadra, e anche chi sarà in panchina dovrà dare una mano».

Sul riconoscimento della Panchina d’oro assegnata a Chivu, Mkhitaryan ha risposto con poche parole: «Congratulazioni a lui. Non parliamo di queste cose, abbiamo obiettivi molto più importanti: il merito è suo e di tutta la squadra, ma è già il passato, bisogna concentrarsi sulle prossime partite».