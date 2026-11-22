Ai microfoni di DAZN, nel pre-partita di Atalanta-Inter, Chivu ha illustrato le proprie valutazioni tattiche e le motivazioni che hanno guidato le scelte di formazione.

«Sappiamo tutti quello che Sarri propone, l’organizzazione che sta cercando di portare all’Atalanta», ha esordito il tecnico nerazzurro. «Lavora qui da pochi mesi, sappiamo che hanno avuto difficoltà a livello difensivo e non hanno mai schierato la difesa titolare. Quando si va in Nazionale, si hanno tanti giocatori in giro per il mondo».

Sulla sfida in sé, Chivu non ha nascosto le difficoltà del contesto: «A Bergamo non è mai semplice, le aspettative sono alte, bisogna dare il massimo e ripartire da quello che abbiamo lasciato due settimane fa. Io non faccio esperimenti, gestisco un gruppo in base alle problematiche che deve affrontare quotidianamente».

Sul reparto arretrato, il tecnico ha poi fatto il punto sulle condizioni dei difensori: «Pavard si è allenato bene, ha recuperato un po’ prima. Akanji ha avuto dei problemi, Stones sta recuperando. Comunque abbiamo a disposizione dei grandi giocatori che spesso meritano di partire titolari».

Infine, Chivu ha rimarcato il riferimento al precedente incontro come punto di partenza: «Ripartiamo da quanto fatto col Como. Parliamo spesso di nomi, ma dobbiamo guardare le caratteristiche, bisogna preparare al meglio le partite per dare soluzioni offensive, senza perdere equilibrio».