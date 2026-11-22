Ai microfoni di DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato alla vigilia di Atalanta–Inter, toccando diversi temi: dalla prestazione contro il Como fino alla questione dei rinnovi contrattuali ancora aperti in casa nerazzurra.

Sul momento dell’Inter, l’ex allenatore nerazzurro è stato netto: «Contro il Como, l’Inter mi ha impressionato. Tutti dovranno fare i conti con lei». Sul fronte rinnovi, Stramaccioni ha indicato una linea chiara: «È il momento di fare delle scelte, a metà tra presente e futuro. Quei nomi — Calhanoglu, Dimarco, Thuram, Carlos Augusto e Bastoni — difficilmente non sono rinnovabili, non puoi perderli a parametro zero. Io sono per rinnovarli, per poi pensare alla loro sostituzione».

Il paragone proposto è con il Napoli: secondo Stramaccioni, l’Inter si trova in una fase analoga, in cui serve una scelta netta tra la gestione dell’immediato e la programmazione a lungo termine. La sua posizione, in ogni caso, è quella di non lasciar andare i giocatori di valore senza incassare nulla.

Sul fronte tattico, Stramaccioni ha espresso le sue preferenze per la difesa: «Il mio terzetto preferito passa attraverso la crescita di Bastoni da centrale. Con un Carlos Augusto così e un Akanji da braccetto, probabilmente sarebbe un terzetto ideale».

Quanto all’Atalanta, Stramaccioni ha commentato: «Inizio non facile, sostengo scherzosamente che vive la maledizione di Gasperini. Con Sarri si è avuto un radicale cambio di mentalità. Serve tempo, a Bergamo sanno cosa fare: ha dei giocatori importanti che devono trovare la propria dimensione».