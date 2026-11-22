Nel momento immediatamente precedente al calcio d’inizio di Atalanta–Inter, Bergomi ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport, sottolineando le insidie che i nerazzurri dovranno affrontare.

«Hanno vinto tutti, per l’Inter è una partita molto importante. L’Atalanta ha giocatori importanti: Krstovic fa gol, CDK sta molto bene, hanno calciatori che possono farti la partita», ha detto Bergomi.

Bergomi ha poi aggiunto una riflessione sull’Inter nel contesto delle squadre di vertice: «L’Inter ha la squadra più dura da affrontare di tutte le squadre di alta classifica». Infine, ha rimarcato il peso specifico del risultato per i meneghini: «Per l’Inter è molto importante dare continuità alla vittoria col Como».