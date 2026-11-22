Ai microfoni di Sport Mediaset, Emiliano Viviano ha risposto a una domanda precisa: chi siederà in panchina tra gli attaccanti dell’Inter nella gara di questa sera contro l’Atalanta a Bergamo?

La risposta è arrivata senza esitazioni. «Il prescelto sarà Pio Esposito, ovviamente Lautaro e Thuram ha fatto grandi cose, ma con tutti gli impegni che hanno ci sarà un sacco di turnover», ha dichiarato Viviano.

Il contesto è legato alle condizioni di Lautaro Martinez, tornato disponibile e candidato a fare il suo ingresso in campo a gara in corso. Pio Esposito sarebbe destinato inizialmente alla panchina, con rotazioni frequenti che si prospettano nei prossimi impegni.

L’Inter scende in campo a Bergamo con l’obiettivo di tornare in seconda posizione e mantenere il passo delle squadre davanti.