Ai microfoni di DAZN, l’ex centrocampista Ambrosini ha commentato la doppietta siglata da Pio Esposito nel primo tempo di Atalanta–Inter.

«Nel bagaglio Pio Esposito ha messo anche quella cattiveria, quella presenza sotto porta che magari all’inizio un po’ gli mancava», ha detto Ambrosini. «Un po’ meno nel gioco oggi rispetto ad altre gare, ma è stato determinante nelle conclusioni a rete».

L’opinionista ha anche ricordato un episodio che avrebbe potuto valere la tripletta: «Un grande intervento di Sportiello gli ha negato il terzo gol, se no avrebbe fatto tripletta in un tempo».