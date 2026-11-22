Ai microfoni di DAZN, Luca Marelli ha commentato l’episodio che ha portato al calcio di rigore, spiegando le ragioni per cui Zappacosta ha ricevuto soltanto un cartellino giallo e non il rosso.

Il calciatore dell’Atalanta aveva stoppato il pallone con una mano a pochi centimetri dalla porta, con Sportiello già battuto, procurando così il penalty a Thuram.

«È il secondo movimento quello punibile. Il primo tocco non è punibile perché è un movimento naturale: cade sopra il pallone», ha precisato Marelli. «Da terra il giocatore atalantino compie un secondo movimento col braccio sinistro per evitare che il pallone possa rimanere in zona, lo allontana dalla linea di porta».

Secondo Marelli, però, la situazione non giustificava l’espulsione: «Il cartellino giallo è secondo me corretto perché il pallone nella sua dinamica non sarebbe più entrato, è fermo, viene semplicemente spostato da Zappacosta. Il pallone si ferma sul primo tocco, poi c’è un movimento col braccio sinistro a togliere e il cartellino rosso non è dovuto».