Tre reti in una sola partita e un posto nella storia nerazzurra. Pio Esposito ha firmato una tripletta nella gara contro l’Atalanta, portando il proprio bottino personale a 13 gol in Serie A con la maglia dell’Inter in due stagioni: 7 nella scorsa e 6 in quella attuale, tripletta odierna compresa.

Un rendimento che, secondo i dati di Opta, vale un primato generazionale. A 21 anni e 147 giorni, il calciatore si inserisce al quarto posto tra i più giovani ad aver oltrepassato quota 11 reti in massima serie con la maglia nerazzurra nell’era dei tre punti a vittoria, ovvero dal 1994/95. Prima di lui, in questa speciale classifica, figurano solo Balotelli, Martins e Ronaldo.

Il gol arriva dopo un periodo già positivo: Esposito era reduce da 3 reti in due partite con la Nazionale italiana, dove aveva anche fallito un rigore. Con la tripletta all’Atalanta ha confermato il momento di forma.