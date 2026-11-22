L’Inter va a Bergamo con l’intenzione di confermare quanto mostrato contro il Como, ma torna con un pareggio rocambolesco per 4-4, frutto di un secondo tempo da cardiopalma in cui la Dea rimonta per due volte uno svantaggio di due gol. Non è la ripartenza sperata da Chivu, che deve anche fare i conti con l’infortunio muscolare di Çalhanoğlu, costretto a lasciare il campo nel primo tempo.

Alla New Balance Arena, l’avvio è promettente per i nerazzurri: Çalhanoğlu e Barella ci provano nei primissimi minuti senza trovare il bersaglio. L’Atalanta si affaccia pericolosamente con Kessie e Zalewski, ma è Scalvini a confezionare il vantaggio ospite al 16′, perdendo palla in area e servendo involontariamente Barella, che smista per Esposito: tocco facile sotto porta, 1-0. Poco dopo Sportiello — in campo per l’infortunato Carnesecchi — nega il raddoppio a Esposito con un riflesso prodigioso. L’attaccante classe 2005 si rifà subito, anticipando Scalvini sul cross di Dimarco e firmando il 2-0 di testa.

Proprio nel momento del doppio vantaggio arriva il guaio: Çalhanoğlu esce per un problema muscolare, Sucic prende il suo posto. E l’Inter distrae lo sguardo quel tanto che basta per far inserire Elmas, sfuggito a Bastoni e compagni per il 2-1. Si va al riposo sul 2-1.

Nel secondo tempo la partita sembra tornare sui binari nerazzurri al 53′: Thuram serve Esposito con un assist di visione rara, l’attaccante scatta sul filo del fuorigioco e batte Sportiello in uscita. Prima tripletta con l’Inter per il giovane centravanti, che supera nella classifica marcatori stagionale anche Lautaro e Thuram. Sul 3-1 Chivu richiama Dimarco e Barella inserendo Akanji e Jones, una gestione delle energie che si rivelerà anticipata. Sarri risponde con Pasalic e Rowe al posto di Ederson ed Elmas.

L’Atalanta accorcia ancora: De Ketelaere è lasciato solo nell’area piccola e insacca di testa per il 3-2. Neanche il tempo di esultare che Thuram salta il portiere e viene fermato da una parata di mano di Zappacosta sulla linea: rigore. Dal dischetto Sucic è glaciale, 4-2. Chivu ne approfitta per reinserire Lautaro e Stankovic, entrambi di rientro da infortuni. Ma De Ketelaere non è sazio: firma il 4-3 con un mancino sotto la traversa, e poi è Kessie — dopo che Martinez para su Pasalic — a presentarsi sul dischetto per un altro rigore, stavolta per fallo di mano di Bastoni. Lo specialista angola la conclusione nella direzione opposta a quella di Martinez: 4-4. Pazzo pareggio a Bergamo.