Un pareggio per 4-4 al termine di una partita dai due volti: ai microfoni di Sky Sport, subito al termine del match a Bergamo, Bergomi ha commentato con parole dure il risultato dell’Inter contro l’Atalanta.
«L’Inter deve togliere quella superficialità», ha dichiarato l’ex difensore. «Concedeva troppo anche quando era in vantaggio, le disattenzioni: percepivi proprio questo. Dietro manca qualcosa a questa squadra, è inutile.»
Poche parole, ma nette. Secondo Bergomi, la squadra di Chivu concedeva troppo e mostrava disattenzioni, persino nei momenti in cui il vantaggio avrebbe dovuto favorire una gestione più attenta.