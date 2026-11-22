Parole dure di Valon Behrami nei confronti del connazionale Manuel Akanji, al termine di Atalanta–Inter. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex calciatore non ha risparmiato critiche ad Akanji, puntando il dito sul suo atteggiamento.

«Ha questo atteggiamento che si porta dietro da Guardiola in una squadra dominante», ha dichiarato Behrami, «ma l’Inter è un’altra storia. Ha sempre avuto questo atteggiamento, ma anche la nazionale è un altro capitolo. Non è mai leader e non lo sarà mai di carattere: ora sta cominciando a pesare tanto il suo atteggiamento».

Behrami ha poi allargato la critica alle dichiarazioni di Akanji sul Como: «Sei l’Inter e ti paragoni al Como? Sono due percorsi completamente diversi, e poi lo porti in campo». L’ex calciatore ha concluso con un’ulteriore stoccata: «È ancora in quella dimensione Guardiola e non capisco dove vuole arrivare».