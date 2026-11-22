Dopo la tripletta siglata contro l’Atalanta, Pio Esposito raccoglie i complimenti di Bergomi. L’ex difensore, intervenuto ai microfoni di Sky, ha speso parole di grande apprezzamento per il giovane attaccante nerazzurro, sottolineandone qualità tecniche e carattere.

«Anche le aperture che fa Pio Esposito, anche di prima… Sulla serietà del ragazzo non ci sono dubbi», ha dichiarato Bergomi. «Frattesi ha detto che lo va a prendere e lo mena se si monta la testa. Non lo farà. Poi in area è forte di testa e non solo».