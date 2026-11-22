Ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta-Inter, Kessié — che ha firmato la rete del 4-4 dagli undici metri — ha commentato la gara con queste parole.

«L’inizio di stagione è stato un po’ duro per i tifosi, ma oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo cercato di recuperare fino alla fine, con il giusto spirito, e abbiamo ottenuto il pareggio. Il rigore? Non era facile visto che eravamo in svantaggio, ma volevo fare gol e menomale che ci sono riuscito. Non è la prima volta che mi ritrovo in una situazione del genere, questo ti dà tranquillità».

Kessié ha poi sottolineato il ruolo del pubblico nel risultato finale: «Dobbiamo ringraziare anche i nostri tifosi, che hanno spinto la squadra dall’inizio alla fine». Poi un pensiero all’avversaria di giornata: «Oggi per me è stato un piccolo derby. L’Inter è una squadra che gioca per vincere la Champions League, dobbiamo giocare sempre con questa mentalità per fare belle cose in futuro».