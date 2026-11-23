Un pareggio per 4-4 che lascia molti interrogativi. Dagli studi di DAZN, Valon Behrami ha analizzato la partita tra Atalanta e Inter con toni critici, puntando il dito contro l’atteggiamento della squadra nerazzurra in alcuni frangenti del match.

«Prima l’approccio era un problema, ora vediamo il contrario: viene fuori questo lato arrogante e presuntuoso in alcuni momenti», ha detto l’ex calciatore. «La nona difesa dell’Inter è un dato fuorviante, perché se segni così ti levi il problema. Ma il messaggio di Chivu è stato chiaro: non c’è quella perfezione, e nell’imperfezione emergono questi momenti. Probabilmente è quella che andrà a vincere il campionato, ma il messaggio resta chiaro».

Sul rigore di Bastoni, Behrami è stato diretto: «È la fotografia di come stava difendendo l’Inter: molle, ci va tanto per andare. Fa capire l’atteggiamento. Lì vai in anticipo col corpo, non ti fai mai anticipare». Quanto al giallo a Zappacosta, l’ex calciatore ha sollevato un dubbio: «Non so, la caduta è goffa, mi fa andare su una direzione che basta far finta di cadere in modo goffo e si può toccare il pallone con la mano in area».

Il giudizio più articolato ha riguardato il rapporto tra Chivu e il gruppo. «Chivu ha creato una connessione diversa coi giocatori, c’è poca distanza tra loro — ha spiegato Behrami —. Ha sempre bisogno di portare le sue tonalità su un altro livello: il Chivu arrabbiato sposta l’attenzione e porta tutto su un piano diverso». Da qui la riflessione più critica: «Ne ha bisogno, la squadra non è capace di autogestirsi. Ha continuamente bisogno di avere un allenatore arrabbiato che porti l’attenzione sui minimi dettagli. Ma è pericoloso costruire un rapporto così ravvicinato coi giocatori».