Ai microfoni di Inter TV, Pavard ha commentato con amarezza il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta. «Il rammarico è tanto perché la squadra ha segnato quattro gol», ha dichiarato il difensore francese. «Siamo arrabbiati e delusi perché anche sul 4-2 sembravamo in controllo e nulla faceva pensare a questo risultato».

Il francese ha poi indicato la via da seguire: «Adesso dobbiamo analizzare gli errori e ripartire subito». L’attenzione si sposta già al prossimo impegno casalingo. «Avremo lo Stoccarda in casa davanti ai nostri tifosi, dovremo cercare di fare il nostro gioco, di segnare e di vincere. Daremo tutto per farlo».