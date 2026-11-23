Ai microfoni di InterTV nel post partita della dodicesima giornata di Serie A, Chivu ha commentato la sfida contro l’Atalanta con parole di netta delusione.

«Grandissimo rammarico — ha detto il tecnico — tre volte sul doppio vantaggio pensando che tutto sarebbe finito in una maniera e non siamo riusciti, un po’ per leggerezza, per letture errate di alcune situazioni».

Un bilancio amaro per una squadra che si è trovata più volte a un passo dalla vittoria, salvo poi vanificare il vantaggio accumulato. Gli episodi chiave della partita, secondo Chivu, derivano da errori di gestione e di lettura del gioco nelle fasi decisive.

Lo sguardo, però, è già rivolto al prossimo impegno. «Adesso si torna in campo contro lo Stoccarda — ha aggiunto — e dovremo mettere atteggiamento e qualità giusta. Sappiamo che difficoltà possiamo incontrare».