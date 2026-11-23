Tre gol non sono bastati a Esposito per festeggiare davvero. Il pareggio per 4-4 contro l’Atalanta ha lasciato l’attaccante nerazzurro con l’amaro in bocca, e le sue parole ai microfoni di Sky Sport al termine della gara lo confermano.

«Partita stranissima — spiegarcelo a caldo si fa fatica. Non l’abbiamo mai chiusa definitivamente e gli abbiamo dato modo di riaprirla due volte: qualcosa è andata storta», ha detto il giocatore. Sul piano difensivo, Esposito non ha cercato scuse: «Abbiamo preso quattro gol, è oggettivo. Ma non si tratta solo di un reparto: bisogna limare sui dettagli tutti insieme. Da domani ci metteremo ad analizzare».

L’attaccante ha poi affrontato il tema della fragilità percepita: «Creiamo sempre tanto, abbiamo giocatori con tanta qualità e accompagniamo la manovra con molti uomini. Ma non bisogna far riaprire le partite, perché con un episodio può succedere di tutto». Una considerazione che si lega direttamente alla tripletta, bella nei numeri ma difficile da vivere nel contesto del risultato finale: «Faccio fatica a godermela, perché ci siamo fatti sottrarre due punti nel finale. Il pensiero è che non abbiamo portato la vittoria a casa».

Alla quinta gara consecutiva con gol, Esposito ha risposto con sobrietà anche alla domanda su questo momento personale: «Spero che il mio meglio non sia a 21 anni. Spero di migliorare sempre e che i gol possano portare a vittorie». Una risposta che dice molto sull’ambizione del giocatore, ma anche sulla priorità che mette davanti ai propri risultati individuali.